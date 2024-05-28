"تأكيدا لمصراوي".. الزمالك يعلن قرار جوميز للاعبين بعد الفوز على الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:

قرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 5 أيام بعد الفوز على الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندري بثنائية دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الإثنين، باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 28 نقطة، في المركز الـ12.

وجاء قرار جوميز، تأكيدا لموقع "الخليج 365"، بعد نشر قرار المدير الفني بمنح اللاعبين راحة 5 أيام من قبل مواجهة الاتحاد السكندري التي أقيمت أمس.

ووفقا للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، الفريق يستأنف تدريباته يوم الأحد المقبل على ملعب النادي، استعداداً للقاء سيراميكا كليوباترا المقرر له يوم 14 يونيو المقبل والمؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة الزمالك أمام بروكسي في دور الـ32 لكأس مصر، والتي كان مقرراً لها يوم الخميس المقبل.

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