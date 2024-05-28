"بينهم لاعب سابق بالأهلي وآخر وقع".. 5 صفقات ارتبط اسم الزمالك بها بالانتقالات الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ارتبط اسم الزمالك بالاهتمام بالتعاقد مع أكثر من لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة رغم صدور قرار من الاتحاد الدولي (فيفا) بإيقاف القيد.

وكان (فيفا) قد نشر عبر موقعه بتاريخ 15 مايو الجاري قراراً بإيقاف نادي الزمالك لمدة 3 فترات قيد بسبب شكوى تقدم بها روي أجواش أحد مساعدي المدرب البرتغالي الأسبق فيريرا بخصوص مستحقات مالية متأخرة.

ويُعد ذلك هو الإيقاف الثاني للزمالك بعدما صدر قراراً بتاريخ 24 أبريل الماضي بإيقاف الزمالك لثلاث فترات قيد بسبب مستحقات لاعبه المغربي الأسبق خالد بو طيب.

لذا حال رغبة الزمالك التعاقد مع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فعلى مسؤولوه أن يصلوا لحل لأزمة إيقاف القيد وهو ما يأكدوا عليه خلال تصريحات إعلامية لهم بسعيهم للوصول لحلول.

ويستعرض الخليج 365 5 لاعبين ارتبط اسم الزمالك بالاهتمام بالتعاقد معهم خلال الانتقالات الصيفية المقبلة؛ إذ يمكنكم التعرف عليهم بالاطلاع على الألبوم أعلاه:

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