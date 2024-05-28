"بداية المعسكر".. حسام حسن يحدد برنامج المنتخب استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

انطلق اليوم الثلاثاء معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره بوركينا فاسو يوم 6 يونيو المقبل، في القاهرة، بينما يواجه غينيا بيساو يوم 10 من نفس الشهر في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ووفقا للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري، حسام حسن قرر تجمع الجهاز الفني بالكمال في الواحدة ظهرا، كما وصلت اللاعبين في الثالثة عصرا، وخوض تدريبات استشفائية بالجيم بفندق الإقامة بعد ذلك.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعبين المحترفين لمعسكر المنتخب، خلال الساعات المقبلة، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع إبراهيم حسن مدير الكرة.

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