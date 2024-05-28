"غامرت وعقدي انتهى".. أول تعليق من موسيماني على هبوطه مع أبها السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يرى المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني أنه غامر حين قرر الموافقة على عرض تدريب نادي أبها السعودي رغم كونه في المراكز المهددة بالهبوط.

وخسر فريق أبها بهدفين مقابل هدف على يد نظيره الحزم خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين في ختام منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وقال موسيماني عقب المباراة:"غامرت حين وافقت على تدريب فريق في المراكز الأخيرة بالدوري، كنت أعلم أن المهمة ستكون صعبة ولكن كان لديّ الأمل وبالفعل خرجنا من منطقة الهبوط ثلاث مرات ولكن هذه هي كرة القدم لابد أن تتقبل كل شيء".

وأتم المدرب الجنوب أفريقي تصريحاته بقوله:"عقدي انتهى عقب المباراة التي خضناها في أوقات صعبة وتحت ضغوط كبيرة وحزين لما وصلنا له".

أبها توقف رصيده بعد الخسارة عند 32 نقطة في المركز 16 بفارق نقطة عن الأخدود صاحب المركز 15 الذي ضمن البقاء.

ورفع فريق الحزم رصيده بعد الفوز إلى 24 نقطة متذيلاً جدول المسابقة.

وقاد موسيماني فريق أبها في 15 مباراة فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر 7.

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