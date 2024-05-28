شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تساؤلات هامة عن كأس مصر قبل انطلاق نسخة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات دور الـ"32" لبطولة كأس مصر نسخة 2023-2024، بإقامة ثلاثة مباريات تجمع سيراميكا مع مكادى وسموحة مع لافيينا وزد اف سى مع الداخلية. س: من هو حامل لقب كأس مصر؟ ج:يحمل النادي الأهلي لقب بطولة كأس مصر عن النسخة الماضية، والتي توج بها الفريق الأحمر عقب الفوز على الزمالك بثنائية نظيف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بالعاصمة

الثلاثاء 28 مايو

سيراميكا مع مكادى 5 مساء

سموحة مع لافيينا 8 مساء

زد مع الداخلية 8 مساء

الأربعاء 29 مايو

المقاولون العرب مع الترسانة 5 مساء

طلائع الجيش مع بورفؤاد 8 مساء

الخميس 30 مايو

المصرى مع جمهورية شبين 5 مساء

الإسماعيلى مع القناة 8 مساء

الجمعة 31 مايو

البنك الأهلى مع بتروجت 5 مساء

بلدية المحلة مع الجونة 5 مساء

بيراميدز مع النصر 8 مساء

السبت 1 يونيو

فاركو مع الواسطى 5 مساء

إنبي مع النجوم 8 مساء

فيوتشر مع بترول أسيوط 8 مساء

الأحد 2 يونيو

الاتحاد مع أبو قير للأسمدة 8 مساء س: هل يتواجد الفار في مباريات اليوم بالكأس؟ ج:أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إقامة مباريات اليوم الثلاثاء، فى دور الـ32 ببطولة كأس مصر وقررت اللجنة إقامة المباريات بدون تطبيق تقنية الفيديو. س: ما هو موقف مباراتي الأهلي والزمالك في دور الـ 32؟ ج:قرر اتحاد الكرة تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2023- 2024، بسبب انضمام عدد من لاعبي الفرق الثلاثة إلى صفوف منتخب مصر في معسكر يونيو المقبل، استعدادًا لتصفيات مونديال 2026، وكان من المقرر أن يلعب الأهلي والألومنيوم يوم الـ29 من مايو الجاري بينما كان الزمالك سيواجه بروكسي يوم الـ30 من مايو، فيما كان مقرر ان يلعب بيراميدز مع النصر مساء يوم الـ31 من الشهر ذاته، ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة في تصفيات كأس العالم 2026. س: ما هي القناة الناقلة لمباريات بطولة كأس مصر؟ ج:تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات كأس مصر ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. س: من هو حامل لقب كأس مصر؟ ج:يحمل النادي الأهلي لقب بطولة كأس مصر عن النسخة الماضية، والتي توج بها الفريق الأحمر عقب الفوز على الزمالك بثنائية نظيف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بالعاصمة السعودية الرياض. س: ما هي مواعيد مباريات دور الـ 32؟ ج:جاء جدول مباريات دور الـ 32 في بطولة كأس مصر نسخة الموسم الجاري كالتالي:الثلاثاء 28 مايوسيراميكا مع مكادى 5 مساءسموحة مع لافيينا 8 مساءزد مع الداخلية 8 مساءالأربعاء 29 مايوالمقاولون العرب مع الترسانة 5 مساءطلائع الجيش مع بورفؤاد 8 مساءالخميس 30 مايوالمصرى مع جمهورية شبين 5 مساءالإسماعيلى مع القناة 8 مساءالجمعة 31 مايوالبنك الأهلى مع بتروجت 5 مساءبلدية المحلة مع الجونة 5 مساءبيراميدز مع النصر 8 مساءالسبت 1 يونيوفاركو مع الواسطى 5 مساءإنبي مع النجوم 8 مساءفيوتشر مع بترول أسيوط 8 مساءالأحد 2 يونيوالاتحاد مع أبو قير للأسمدة 8 مساء س: هل يتواجد الفار في مباريات اليوم بالكأس؟ ج:أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إقامة مباريات اليوم الثلاثاء، فى دور الـ32 ببطولة كأس مصر وقررت اللجنة إقامة المباريات بدون تطبيق تقنية الفيديو. س: ما هو موقف مباراتي الأهلي والزمالك في دور الـ 32؟ ج:قرر اتحاد الكرة تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2023- 2024، بسبب انضمام عدد من لاعبي الفرق الثلاثة إلى صفوف منتخب مصر في معسكر يونيو المقبل، استعدادًا لتصفيات مونديال 2026، وكان من المقرر أن يلعب الأهلي والألومنيوم يوم الـ29 من مايو الجاري بينما كان الزمالك سيواجه بروكسي يوم الـ30 من مايو، فيما كان مقرر ان يلعب بيراميدز مع النصر مساء يوم الـ31 من الشهر ذاته، ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة في تصفيات كأس العالم 2026. س: ما هي القناة الناقلة لمباريات بطولة كأس مصر؟ ج:تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات كأس مصر ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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