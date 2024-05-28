7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء، 28 / 5 / 2024، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، معسكر منتخب مصر ينطلق اليوم استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، و الأهلي يرفض عرض كايزر تشيفز لشراء بيرسي تاو ويفاوضه للتجديد.

معسكر منتخب مصر ينطلق اليوم استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو

ينطلق معسكر منتخب مصر بقيادة حسام حسن، اليوم الثلاثاء، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما 6 و10 يونيو المقبل فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

الأهلي يرفض عرض كايزر تشيفز لشراء بيرسي تاو ويفاوضه للتجديد

يتحفظ مسئولو النادي الأهلي على مناقشة أية عروض تخص الجنوب أفريقي بيرسي تاو جناح الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما أبدى نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي اهتمامه بضم نجم منتخب البافانا بافانا فى الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل تدعيم صفوفه فى الموسم المقبل.

جزار المحلة على رادار الزمالك فى الصيف

دخل عمرو الجزار لاعب فريق غزل المحلة اهتمامات الزمالك خلال الفترة الأخيرة، تحسبا لضمه إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفى، حال اقتناع جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق بقدرات اللاعب.

الاتحاد السكندرى يقترب من تجديد عقد الديب والغندور

اقترب نادي الاتحاد السكندري من تجديد عقد الثنائي كريم الديب وخالد الغندور، خاصة أن عقديهما ينتهيان مع زعيم الثغر في نهاية الموسم الحالي، ويرغب مسئولو النادي في الحفاظ عليهما كونهما من كباتن الفريق ومن عناصر الخبرة مع سيد البلد.

الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع أحمد حجازى وأشرف بن شرقى

شهدت الساعات الماضية تردد اسم أحمد حجازى لاعب اتحاد جدة السعودى لتدعيم صفوف الزمالك خلال انتقالات الصيف، وكذلك أشرف بن شرقى لاعب الزمالك السابق للعودة مجددا للقلعة البيضاء.

عمرو السولية يقترب من العودة لتدريبات الأهلي الجماعية

اقترب عمرو السولية لاعب وسط لأهلي من الانتظام في تدريبات فريقه الجماعية بعدما اقترب من إنهاء البرنامج التأهيلي الذي خضع له خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة بشد في العضلة الضامة، حيث خاض اللاعب المرحلة الأخيرة من التأهيل والتي كانت عبارة عن الجري حول الملعب.

تغيير مسمى نادى مودرن فيوتشر إلى مودرن سبورت

أخطرت اللجنة الأولمبية نادي فيوتشر إف سي، بتغيير اسمه ليصبح مودرن سبورت، وتم نشر القرار بجريدة الوقائع المصرية الرسمية، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية العادية للنادي.