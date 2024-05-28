شكرا لقرائتكم خبر عن إيبوكا يقود هجوم سيراميكا أمام مكادى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة مكادي ضمن مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: احمد هاني - سعد سمير - رجب نبيل -محمد ابو العلا.

خط الوسط: إبراهيم محمد - محمد إبراهيم - احمد القندوسي - احمد القرموطي - فيڤور اكيم.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:



علي الجابري - خالد صبحي - عبد الرحمن بودي -علاء شعبان - نور علاء - احمد بلحاج - محمد توني - صامويل أمادي - مروان عثمان.

من جهته حذر أيمن الرمادى لاعبى سيراميكا من مفاجآت كأس مصر، وطالبهم بعدم التهاون أمام مكادى، وبذل أقصى جهد من أجل عبور دور الـ32 والاستمرار فى المنافسة من أجل تحقيق خطوة مهمة في طريق المنافسة على اللقب.