شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء ثلاثى بيراميدز الشيبى وماييلى وبلاتى توريه لمنتخبات بلادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي بيراميدز، طلبات استدعاء رسمية لثلاثة من لاعبي الفريق المحترفين للانضمام لصفوف منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي التي تنطلق يوم 3 يونيو المقبل، وخوض مباريات تصفيات كأس العالم 2026.

وكشف أحمد زاهر المدير الإداري لنادي بيراميدز، عن استدعاء الثلاثي محمد الشيبي لمنتخب المغرب، وفيستون ماييلي لصفوف منتخب الكونغو، وكذلك بلاتي توريه لصفوف منتخب بوركينا فاسو.

ويشارك محمد الشيبي في مباراتي المغرب بتصفيات كأس العالم أمام زامبيا يوم 7 بالمغرب، وأمام جمهورية الكونغو في برازافيل يوم 11 يونيو.

فيما يشارك فيستون ماييلي مع منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراتي السنغال في داكار يوم 6، وتوجو في كينشاسا يوم 9 يونيو.

ويشارك بلاتي توريه مع منتخب بوركينا فاسو، في مباراتي مصر باستاد القاهرة الدولي يوم 6، ثم لقاء سيراليون يوم 10 يونيو.