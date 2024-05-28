مدرب المغرب يكشف لائحة"أسود الأطلس"لمباراتي زامبيا والكونغو برازافيل

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط:وجه وليد الركراكي،مدرب المنتخب المغربي،الثلاثاء، الدعوة إلى 27 لاعبا للمشاركة في التجمع الإعدادي الذي ستخوضه النخبة المغربية، بمركب محمد السادس لكرة القدم،تحسبا لمباراتي زامبيا والكونغو برازافيل.

وتدخل هاتان المباراتان اللتان ستخوضهما النخبة المغربية أمام منتخبي زامبيا بالملعب الكبير بأغادير في 7يونيو المقبل،والكونغو برازافيل يوم 11يونيو المقبل بملعب الشهداء، بمدينة كينشاسا بالكونغو الديموقراطية، في إطار التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم التي ستجرى أطوارها مناصفة ما بين ملاعب الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وشهدت اللائحة عودة العميد رومان سايس،مدافع فريق الشباب السعودي، إلى عرين أسود الاطلس،والمناداة لأول مرة على اللاعب أسامة تيرغالين، متوسط ميدان،فريق لوهار الفرنسي.

وضمت اللائحة في حراسة المرمى ياسين بونو(الهلال السعودي)،منير المحمدي لكجوي (الوحدة السعودي)،المهدي بنعبيد(الجيش الملكي)،وفي خط الدفاع أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)،محمد شيبي (بيراميدز المصري)،عبد الكبير عبقار (ألافيس الإسباني)،نايف أكرد (ويست هام الانجليزي)،أشرف داري (رويال شارلروا البلجيكي)،رومان سايس (الشباب السعودي)،شادي رياض (بيتيس الاسباني)،يحيي عطية الله (سوتشي الروسي )،نصير مزراوي (بايرن ميونيخ الألماني).وفي وسط الميدان سفيان أمرابط (مانشستر يونايتد الإنجليزي)،أسامة العزوزي (إف سي بولونيا الإيطالي)،بلال الخنوس (جينك البلجيكي)،براهيم دياز (ريال مدريد الاسباني)،إسماعيل الصيباري(بي إس في إندهوفن الهولندي)،أسامة تيرغالين(لوهافر الفرنسي)، أمير ريتشاردسون (ستاد ريمس الفرنسي)،عز الدين أوناحي (مارسيليا الفرنسي).وفي خط الهجوم حكيم زياش (غالطة سراي التركي)،إلياس أخوماش (فياريال الإسباني)،أيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني)،يوسف النصيري (إشبيلية الإسباني)،سفيان رحيمي (العين الإماراتي)،أمين عدلي (باير ليفركوزن الألماني)،إلياس بنصغير (موناكو الفرنسي).