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العسقلاني : الإسماعيلي بيتي.. وحلمي اللعب في أكبر دوريات أوروبا

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ياسر رشاد - القاهرة - عبر إياد العسقلاني مدافع الإسماعيلي الأسبق عن سعادته بزيارة النادي ،مؤكدا أنه بيته الذي تربى فيه ويعشقه وله فضل كبير عليه.

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وأضاف في تصريحات مصوره عبر المركز الإعلامي :”حرصت على زيارة مقر النادي وزملائي والجهاز الفني للاطمئنان عليهم والجميع على أفضل مايرام “.

وتابع :”هناك فوارق كبيرة بين والروسي لكنني في بداية حياتي سأقاتل من أجل حلمي واللعب في أكبر دوريات أوروبا”.

وأكمل تصريحاته :”بدون شك اللعب في الأولمبياد شىء أتمناه فهو بمثابه البوابه التي أتطلع للتألق ضمن صفوفها لتحقيق حلمي”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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