جدول منتخب مصر استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو

ياسر رشاد - القاهرة - انطلق اليوم معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و ١٠ يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

جاء برنامج المنتخب كالتالي :

- الساعة الواحدة تجمع الجهاز الفني

- الساعة ٣ وصول اللاعبين

- تدريبات استشفائية بالجيم بفندق الإقامة

انتظام ٢٤ لاعبا في معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتي بوركينا وغينيا بيساو

شهد معسكر منتخب مصر الأول انتظام ٢٤ لاعبا في معسكر الفريق في يومه الأول، باستثناء محمد صلاح ومحمد شريف المقرر وصولهما يومي ١ يونيو و٢٩ مايو على الترتيب، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و ١٠ يونيو من الشهر المقبل في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ .

وحرص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن و إبراهيم حسن مدير المنتخب على استقبال اللاعبين الـ ٢٤ وهم :

محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو

وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو



يلتقي مباراة مصر مع بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقرر لها يوم الخميس الموافق 6 يونيو على ستاد القاهرة الدولي.

وتبدأ مباراة مصر وبوركينا فاسو في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بالإضافة للساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

تصريحات مدرب المنتخب

تحدث إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، على قائمة اللاعبين المختارة لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات تلفزيونية: "بالتأكيد نبحث عن الخطوة الأولى وهي أننا نريد التأهل لكأس العالم، وبعد ذلك سيتم ضم لاعبين صغار للمنتخب، وأنا أطالب الناس بعدم التعجل".

وأضاف: "ليس هناك لاعبين منسيين ونتابع الجميع، نريد فقط العبور بمنتخب مصر إلى بر الأمان ونصل لكأس العالم أولًا".

وأكمل: "كل واحد له رؤية، لكن يجب على الناس أن تثق بنا، وأننا نعمل بضمير وذمة، لأننا لا نُحب الظُلم، وأي لاعب سيجتهد سينضم".

حيث قال: "تحدثت من قبل بأن في هذه المرحلة نبحث عن الوصول لنهائيات كأس العالم وبعد ذلك الاختيارات ستكون أكبر وأوسع".

وتابع: "نعد الجماهير بأننا سنبذل أقصى جهدنا، وأتمنى أن ندعم منتخب مصر في الفترة القادمة والفوز على بوركينا فاسو وغينيا بيساو".

الجدير بالذكر أن منتخب مصر يستعد بقوة لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

تصريحات حسام حسن

تحدث حسام حسن في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث قال: "بالتأكيد، منتخب مصر يعد من المنتخبات الكبيرة في القارة الإفريقية، وصاحب الألقاب السبعة، كما أنه يضم لاعبين مميزين وكبار".

وتابع: "بالتعاون كجهاز فني ولاعبين نستطيع تحقيق طموحات الجماهير المصرية العاشقة للكرة، بالتأهل لكأس العالم والعودة للتتويج ببطولة أمم إفريقيا".

وأكمل: "لدي طموح وخطط مع المنتخب المصري وهي بناء فريق قوي، يضم أكثر من لاعب مميز من مختلف الأعمار، بالإضافة إلى إعادة الروح والحماس للفريق وتحقيق الألقاب، وإسعاد الشعب المصري".

وأوضح: "بالطبع من يجتهد يجني ثمار اجتهاده، وهذه رسالتي للاعبين من مختلف الأعمار، وفي الحقيقة أنا سعيد للغاية بجميع الألقاب التي حققتها خلال مسيرتي، رفقة زملائي والمدربين السابقين سواء في الأهلي أو الزمالك أو المنتخب، وسعيد أيضًا بحب الجماهير وتقديرهم لي في كل مكان أتواجد به".



وأضاف: "لدي طموح مع المنتخب المصري وهو تحقيق الألقاب مع منتخب مصر، وعودته لمنصات التتويج، وبناء جيل يضم لاعبين كثيرين، وتدريبي للفريق القومي هو حلم، مثلما يحلم كل لاعب بارتداء قميص المنتخب، وبالتالي هذا أمر رائع لأي مدير فني، وشرف كبير لي، وأتمنى رد جزء صغير لبلدي ولهذا الشعب".