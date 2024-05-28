شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل مكادى لمواجهة سيراميكا بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمود إبراهيم المدير الفني لفريق مكادي عن تشكيلة الفريق في مباراة سيراميكا اليوم ضمن مواجهات دور الـ32 ببطولة كأس مصر المقرر انطلاقها في الخامسة مساء اليوم بستاد المقاولون العرب.

وجاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمي: محمد مصطفى

خط الدفاع:محمد رضا - حسين الحسيني- أحمد أوكا- حسام البدري.

خط الوسط:عمر عماد - محمد شريف - شمس محارب - إسلام رشدي.

الهجوم :ويسدوم أيو - باسل محمد.

البدلاء :

عبد الرحمن محمد - عبد الواحد عبد العزيز - يوسف بيبو - باتريك أدو - كريم الشرقاوي - مصطفى ديشا - هشام عبد الحميد - أحمد طلعت - محمد أبو ستة.

ويستقبل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، فريق مكادى باستاد المقاولون العرب، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.