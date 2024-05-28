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انتظام 24 لاعبا فى معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتى بوركينا وغينيا بيساو ..صور

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القاهرة - سامية سيد - شهد معسكر منتخب مصر الأول انتظام 24 لاعبا في معسكر الفريق في يومه الأول، باستثناء محمد صلاح ومحمد شريف المقرر وصولهما يومي 1 يونيو و29 مايو على الترتيب، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو من الشهر المقبل في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 .

وحرص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن و إبراهيم حسن مدير المنتخب على استقبال اللاعبين الـ 24 وهم : محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم  واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو، وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

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محمد عواد 
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محمد الشناوى مع حسام حسن 
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لاعبو المنتخب 
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استقبال لاعبى المنتخب 
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زيزو 
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استقبال زيزو

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

 

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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