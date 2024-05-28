شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر منتخب مصر الأولمبى ينطلق 1 يونيو استعدادا لخوض وديتىّ كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر روجيريو ميكالى المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، انطلاق معسكر الفراعنة يوم 1 يونيو المقبل استعدادا لخوض مباراتى كوت ديفوار الوديتين بالقاهرة يومى 7 و11 من نفس الشهر.



استقر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي على أداء مباراتين وديتين مع نظيره كوت ديفوار يومي 7 و11 يونيو المقبل خلال معسكره بالقاهرة فى الفترة من 1 إلى 11 يونيو ضمن الاستعداد للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024.



جاء الاستقرار على مواجهة كوت ديفوار بعد مفاضلة بين أكثر من عرض خاصة وأن الفريق العاجى منتخب أوليمبي قوي يضم عدد كبير من المحترفين وهو ما وضح من تجاربه الأخيرة حيث خسر الأفيال من المنتخب الأوليمبي الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بينما فازعلى نظيره العراقي برباعية نظيفة .



وعقد أمس الجهاز الفني للمنتخب اجتماعه الطبيعي قبل انطلاق كل معسكر وشهد وقوف ميكالى على آخر الاستعداد لمعسكر يونيو واستمع لكل أفراد الجهاز المعاون كل فى تخصصه.