شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتقدم على مكادى بهدف فى الشوط الأول بكأس مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى سيراميكا الشوط الأول متقدماً على مكادى بهدف دون رد في المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وسجل فيڤور اكيم لاعب سيراميكا هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 12 من عمر المباراة بعد استلامه عرضية متقنة من زميله إيبوكا سددها بقوة في شباك حارس مكادى.

تشكيل سيراميكا أمام مكادى

حراسة المرمى: محمد كوكو.

خط الدفاع: احمد هاني - سعد سمير - رجب نبيل -محمد ابو العلا.

خط الوسط: إبراهيم محمد - محمد إبراهيم - احمد القندوسي - احمد القرموطي - فيڤور اكيم.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

تشكيل مكادى أمام سيراميكا

حراسة المرمي: محمد مصطفى.

خط الدفاع:محمد رضا - حسين الحسيني- أحمد أوكا- حسام البدري.

خط الوسط:عمر عماد - محمد شريف - شمس محارب - إسلام رشدي.

الهجوم :ويسدوم أيو - باسل محمد.