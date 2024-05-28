ميكالي يعلن قائمة منتخب مصر الأولمبي لمعسكر يونيو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن روجير ميكالى المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي قائمة الفراعنة استعداداً لخوض معسكر يونيو القادم.

إقرأ أيضًا..

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الأولمبي وديتين أمام نظيره كوت ديفوار يومي 7 و11 يونيو ضمن الاستعدادات لـ أولمبياد باريس 2024.

وشهدت قائمة الفراعنة لمعسكر يونيو تواجد كل من ..

في مركز حراسة المرمى: حمزة علاء، على الجابري ، محمد السيد سيحا، محمد نديم .

في خط الدفاع: أحمد سيد عبدالنبي ، كريم الدبيس، حسام عبد المجيد، محمد حمدي ، محمد طارق، أحمد عيد ، محمد مغربي ، عمر فايد ، إياد العسقلاني.

في خط الوسط: محمود صابر ، محمد شحاته ، محمود جهاد ، أحمد عاطف قطة ، مصطفى سعد ميسي ، أحمد نادر حواش ، عمر الساعي ، زياد كمال ، على زعزع.

في خط الهجوم : أسامة فيصل، بلال مظهر.