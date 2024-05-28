ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد شوبير الإعلامي الرياضي ونجم الأهلي والكرة المصرية السابق عن تطورات جديدة في أزمة إيقاف رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز بسبب تعاطي المنشطات.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم: " تواصلت مع أحد مسؤولي نادي بيراميد وأكد لي أن أزمة رمضان صبحي ستنتهي قريبًا وأن اللاعب لن يتم إيقافه حتى ليوم واحد فقط ".

وأكد شبير أنه طالب مسؤولي النادي بسرعة التحرك لإنهاء أزمة اللاعب، حيث أن الأمور غير مبشرة وأنه الوضع لا يتحمل هذا الهدوء من الإدارة في التعامل مع الأزمة ويجب أخذ الأمور محمل الجد ".

تطورات جديدة في أزمة إيقاف القيد لـ الزمالك

كشف أحمد شوبير الإعلامي الرياضي عن تطورات جديدة في أزمة إيقاف القيد لنادي الزمالك، والتي ظهرت مؤخرًا بسبب مستحقات خالد بو طيب والبرتغالي روي أجواش مساعد فيريرا.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية اليوم: " الزمالك تواصل مع البرتغالي روي أجواش مساعد فيريرا مدرب الفريق السابق، وتم الاتفاق معه على إرسال باقي مستحقاته لتنتهي الأزمة الأولى والأسهل في طريق استعادة القيد ".

وأضاف: " يتبقى على إدارة الزمالك إنهاء الأزمة الأكبر وهي مستحقات اللاعب خالد بو طيب والتي ستحتاج إلى مجهود كبير نظرًا للقيمة المادية الكبيرة في عقد اللاعب ".