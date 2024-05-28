"بدون صلاح".. 12 صورة لاستقبال حسام حسن للاعبي المنتخب في أول أيام المعسكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

شهد معسكر منتخب مصر الأول انتظام 24 لاعبا في يومه الأول، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو المقبل في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ولم يحضر للمعسكر الثنائي المحترف، محمد صلاح ومحمد شريف وتقرر وصولهما يومي 1 يونيو و٢٩ مايو على الترتيب.

ووفقا للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة، حرص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن مدير المنتخب على استقبال اللاعبين الـ24 وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان.

الدفاع: محمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وأحمد فتوح.

الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه.

الهجوم: مصطفى محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا.

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