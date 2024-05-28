رد مفاجيء من فان دايك على عدم تفاوض ليفربول معه لتجديد عقده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ظهر المدافع الهولندي الدولي فان دايك غير قلق بخصوص عدم بدء مسؤولو نادي ليفربول المفاوضات معه لتمديد التعاقد الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2024/2025.

وأوضح صاحب الـ 32 عامًا في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء أن الأمر طبيعي في ظل انشغال النادي بالتعاقد مع المدرب الجديد، مضيفًا:"ليس منطقياً البدء بالتفاوض مع اللاعبين قبل استقرار الأمور لذا لم تبدأ المفاوضات معي وهذا ليس مفاجئًا".

فان دايك شارك مع ليفربول خلال موسم 2023/2024 في 48 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين خلال 4072 دقيقة لعب.

وكان ليفربول قد ضم فان دايك من صفوف ساوثهامبتون في موسم 17/18.

يذكر أن ليفربول قد أعلن مؤخرًا التعاقد مع المدرب الهولندي آرني سلوت ليقود فريقه خلفًا للألماني يورجن كلوب.

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