"خلاص مش عاوزينه".. نجم الأهلي السابق يكشف مفاجأة عضو الزمالك بشأن شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف سمير كمونة نجم الأهلي السابق، مفاجأة قوية، بشأن مصير محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، مع الأبيض في الموسم المقبل.

وينتهي عقد محمود شيكابالا، مع الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، وكشف اللاعب في وقت سابق تجديد عقده، ولكن النادي الأبيض لم يعلن بشكل رسمي حتى الآن.

وغاب محمود شيكابالا، عن فريق الزمالك خلال المباريات الماضية، وأهمها نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان، بسبب الإصابة بشد في العضلة الأمامية.

قال سمير كمونة، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "فيه عضو داخل مجلس الإدارة دون ذكر اسمه رافض استمرار شيكابالا، وطالب أنه ميجددش مع الزمالك للموسم القادم".

أضاف نجم الأهلي السابق: "لا أعلم هل سيستمر أم لا، ولكن ذكرت ما علمته من أحد أعضاء مجلس الإدارة، وبالطبع شيكابالا لاعب كبير ولديه العديد الإنجازات مع نادي الزمالك".

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