"الأزمة مستمرة".. مشادة كلامية بين إيتو ووزير الرياضة الكاميروني ومدرب المنتخب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نشبت مشادة كلامية بين رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو ووزير الرياضة في بلاده نارسيس مويل كومبي ومدرب المنتخب البلجيكي مارك برايس.

وعُقد اليوم الثلاثاء المؤتمر التقديمي للمدرب البلجيكي مارك برايس لإعلان توليه القيادة الفنية لمنتخب الكاميرون بعدما اتفقت وزارة الرياضة معه وأعلنت من جانبها دون الرجوع لاتحاد الكرة مما تسبب في أزمة بينهما قبل أن يصلا لاتفاق.

ووثق الحضور في المؤتمر الصحفي مشادة كلامية بين إيتو ووزير الرياضة جعلت الأخير يُغادر المؤتمر ليدخل إيتو في مشادة كلامية أخرى مع المدير الفني الجديد لمنتخب بلاده.

وكانت وزارة الرياضة الكاميرونية قد أعلنت في فبراير الماضي تعيين البلجيكي مارك برايس مدربًا لمنتخب بلادها خلفًا لسابقه سونج على خلفية نتائجه بكأس أمم أفريقيا 2023.

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