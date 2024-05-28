"أسطورة الزمالك".. تعرف على ضيف حلقة إبراهيم فايق اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق ضيف حلقة برنامجه "الكورة مع فايق" اليوم الثلاثاء، الذي يعرض على قناة "MBC MASR 2".

ويحل لاعب الزمالك، محمود عبدالرازق شيكابالا، ضيفا على إبراهيم فايق، في أول لقاء تلفزيوني له عقب الفوز بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب إبراهيم عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الليلة، الليلة، الليلة، شيكابالا جاي عندنا".

وأضاف: "أسطورة الزمالك ونجمها الأول في حوار خاص وحصري على الهواء مباشرة الساعة 11 في #الكورة_مع_فايق على شاشة MBC masr 2".

وفاز الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه على حساب نهضة بركان.

الجدير بالذكر، يبدأ برنامج الكورة مع فايق في تمام الساعة الـ11 مساء اليوم الثلاثاء.

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