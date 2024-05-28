عضو الزمالك يتسلم خطابا رسميا من المحكمة الإدارية العليا لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تسلم أمين صندوق نادي الزمالك، حسام المندوه، صورة رسمية من حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر لصالحه باستمراره أمينا لصندوق القلعة البيضاء وصحة انتخابه.

ووفقا للمركز الإعلامي لنادي الزمالك فإن حسام المندوه توجه إلى مجلس الدولة ظهر اليوم الثلاثاء لتسلم الحكم الصادر لصالحه.

وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها أمس الاثنين برفض كافة الطعون المقدمة ضد انتخابات نادي الزمالك ومجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب.

وقال الدكتور كمال شعيب، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنادي الزمالك إن حكم المحكمة الإدارية العليا برفض كافة الطعون المقدمة ضد انتخابات الزمالك يعني سلامة الموقف القانوني لانتخابات النادي وسلامة كل الاجراءات المتبعة واستقرار نتيجة الانتخابات.

وفيما يتعلق بالموقف القانوني لمنصب أمين الصندوق، فقال الدكتور كمال شعيب إن المحكمة الإدارية العليا ألغت الحكم السابق صدوره ببطلان الانتخابات على مقعد أمين الصندوق وقضت بصحة الانتخابات على ذلك المقعد.

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