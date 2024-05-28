"2 أهلي و3 زمالك".. ميكالي يعلن قائمة معسكر يونيو استعدادًا لأولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، قائمة المنتخب النهائية لمعسكر يونيو استعدادًا لأولمبياد باريس 2024.

وشهدت القائمة تواجد لاعبين من الأهلي، وثلاثة لاعبين من الزمالك، و3 لاعبين محترفين.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري - محمد السيد سيحا - محمد نديم.

الدفاع: أحمد سيد عبد النبي - كريم الدبيس - حسام عبد المجيد - محمد حمدي - محمد طارق - أحمد عيد - محمد مغربي - عمر فايد - إياد العسقلاني.

الوسط: محمود صابر - محمد شحاته - محمود جهاد - أحمد عاطف - مصطفى سعد ميسي - أحمد نادر حواش - عمر الساعي - زياد كمال - علي زعزع.

الهجوم: أسامة فيصل - بلا مظهر.

وقرر روجيرو ميكالي مواجهة كوت ديفوار وديا خلال معسكر يونيو الذي يقام في الفترة بين 1 و11 يونيو المقبل في القاهرة، حيث تقام المباراتين يومي 7 و11 من نفس الشهر.

وتقام بطولة كرة القدم في الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في الفترة من 24 يوليو إلى 10 أغسطس 2024 في فرنسا، وتقام المباريات في بوردو وديسين شاربيو ومارسيليا، ونانت ونيس وسانت إتيان.



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