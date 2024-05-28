شكرا لقرائتكم خبر عن المندوه يتسلم صورة من حكم الإدارية العليا باستمراره أمينا لصندوق الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك صورة رسمية اليوم الثلاثاء من حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر لصالحة باستمراره أمينا لصندوق القلعة البيضاء وصحة انتخابه.

وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، بقبول الطعون رقم 70 /2070 و70/20807، المقامين من حسام الدين المندوه توفيق الخواجه ورئيس نادى الزمالك للألعاب الرياضية، وإلغاء حكم أول درجة واستمرار حسام المندوة اميناً لصندوق نادي الزمالك.

وتختصم الطعون كلا من :-

١- وزير الشباب والرياضة

٢- مدير مديرية الشباب والرياضة

٣- رئيس لجنه تلقى طلبات الترشح لنادى الزمالك

٤- رئيس اللجنه الأولمبيّة المصريه

٥- كريم محمد عادل

لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فى الدعوى رقم87/880 ة مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها الابقاء على اسم حسام الدين المندوه توفيق الخواجه عضو مجلس النواب الحالى كامين صندوق بمجلس نادى الزمالك للالعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية 2023/2027.



أمين صندوق الزمالك



حسام المندوه



الدكتور حسام المندوه



المندوه يتسلم الحكم



المندوه























