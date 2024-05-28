شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تكلف بدر حامد بوضع استراتيجية للنهوض بقطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بدر حامد رئيس قطاع الناشئين الذى تولى المهمة بشكل رسمى خلفًا لمحمد حلمى، بوضع استراتيجية وخطة مستقبلية للنهوض بالقطاع.

وبدأ بدر حامد فى رسم خطة النهوض بقطاع ناشئين الزمالك، دون أن يستقر على تشكيل الجهاز المعاون له فى منصبه الجديد، حيث يرغب حامد فى اختيار أفضل العناصر من أجل مساعدته فى تلك المهمة الصعبة.

ويعمل بدر حامد فى الوقت الحالى على معالجة بعض الأزمات التى تحيط بقطاع الناشئين عن طريق استلام تقارير مفصلة عن كل فريق لدراستها والعمل على تصحيح الأخطاء.

كان محمد حلمى تولى رئاسة قطاع الناشئين ديسمبر الماضى خلفًا لإسماعيل يوسف الذى تقدم باستقالته، واستقر مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب وقتها على تعيين محمد حلمى فى منصب رئيس القطاع في إطار تشكيل القطاع من جديد.