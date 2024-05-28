شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب بوركينا فاسو يحدد موعد الوصول للقاهرة لمواجهة الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الاتحاد البوركينابي لكرة القدم نظيره المصري، بموعد وصول منتخب بوركينا فاسو للقاهرة لمواجهة الفراعنة الخميس بعد المقبل في الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وتقرر أن يصل منتخب بوركينا فاسو للقاهرة يوم 4 يونيو المقبل، على أن يتدرب يومي 4 و5 بالقاهرة قبل مواجهة المنتخب الوطني يوم 6، يطير بعدها بساعات لبلاده استعدادا للجولة الرابعة.

وشهد معسكر منتخب مصر الأول انتظام 24 لاعبا في معسكر الفريق في يومه الأول، باستثناء محمد صلاح ومحمد شريف المقرر وصولهما يومي 1 يونيو و29 مايو على الترتيب، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو من الشهر المقبل في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 .

وحرص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن و إبراهيم حسن مدير المنتخب على استقبال اللاعبين الـ 24 وهم: "محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا".