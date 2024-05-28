شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر مليون و600 ألف دولار من "كاف".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو نادى الزمالك مليون و600 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" باقى مكافأة تتويج الفريق الأبيض ببطولة كأس الكونفدرالية،وذلك بعد وصول 400 ألف دولار على دفعتين استلمهما النادى خلال الأيام الماضية.

وخاطب مسئولو نادى الزمالك الاتحاد الأفريقي لاستعجالهم في إرسال المبلغ المتبقى لحاجة النادى الأبيض له في استغلاله في سداد الغرامات وعلى رأسها مستحقات المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق الأسبق والذى تسبب في إيقاف قيد القلعة البيضاء لثلاث فترات.

في سياق مختلف يستغل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك ، فترة التوقف الدولى، في السفر إلى بلاده لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته.

وتتوقف مسابقة الدورى المصرى بداية من يوم 27 مايو الجارى، بسبب معسكر منتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، استعدادا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم فى الفترة من 3 حتى 10 يونيو المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة من التدريبات عدة أيام لحين عودة جوميز، وذلك بعد التغلب على الاتحاد السكندرى بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة و العشرون من بطولة الدورى.