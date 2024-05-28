شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد استقبال خاص من محمد الشناوى لـ محمد عواد فى معسكر منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل محمد الشناوى حارس مرمى فريق الاهلى ومنتخب مصر زميله محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك أثناء التواجد في معسكر الفراعنة الذى انطلق صباح اليوم تحت قيادة حسام حسن استعدادا لخوض تصفيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الامريكية.

ونشرت الصفحة الرسمية للمنتخب المصرى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو للثنائى محمد الشناوى ومحمد عواد والتحية بينهم.

شهد معسكر منتخب مصر الأول انتظام 24 لاعبا في معسكر الفريق في يومه الأول، باستثناء محمد صلاح ومحمد شريف المقرر وصولهما يومي 1 يونيو و29 مايو على الترتيب، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو من الشهر المقبل في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 .

وحرص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن و إبراهيم حسن مدير المنتخب على استقبال اللاعبين الـ 24 وهم : محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو، وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.