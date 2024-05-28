شكرا لقرائتكم خبر عن شحاتة والعسقلانى وفيصل على رأس قائمة المنتخب الأولمبى لمواجهة كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرازيلي روجيريو ميكالى المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، قائمة اللاعبين استعدادا لانطلاق معسكر الفراعنة يوم 1 يونيو المقبل لخوض مباراتى كوت ديفوار الوديتين بالقاهرة يومى 7 و11 من نفس الشهر.

جاء الاستقرار على مواجهة كوت ديفوار بعد مفاضلة بين أكثر من عرض خاصة وأن الفريق العاجى منتخب أوليمبي قوي يضم عدد كبير من المحترفين وهو ما وضح من تجاربه الأخيرة حيث خسر الأفيال من المنتخب الأوليمبي الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بينما فازعلى نظيره العراقي برباعية نظيفة .

استقر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي على أداء مباراتين وديتين مع نظيره كوت ديفوار يومي 7 و11 يونيو المقبل خلال معسكره بالقاهرة فى الفترة من 1 إلى 11 يونيو ضمن الاستعداد للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024.

وعقد أمس الجهاز الفني للمنتخب اجتماعه الطبيعي قبل انطلاق كل معسكر وشهد وقوف ميكالى على آخر الاستعداد لمعسكر يونيو واستمع لكل أفراد الجهاز المعاون كل فى تخصصه.

وضمت القائمة كل من : "حمزة علاء، علي الجابري، محمد السيد سيحا، ومحمد ندريم، أحمد سيد عبد النبي حسام عبد المجيد، كريم الدبيس، محمد حمدي، عمر فايد، محمد طارق، محمد مغربي، أحمد عيد، إياد العسقلاني، محمود صابر، محمد شحاتة، محمود جهاد، أحمد عاطف قطة، مصطفى سعد ميسي، أحمد نادر حواش، عمر الساعي، زياد كمال، على زعزع، أسامة فيصل وبلال مظهر".