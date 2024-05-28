شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يهزم مكادى بهدف نظيف ويتأهل لدور الـ16 لكأس مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق سيراميكا إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على مكادى بهدف دون في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وسجل فيڤور اكيم لاعب سيراميكا هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 12 من عمر المباراة بعد استلامه عرضية متقنة من زميله أيبوكا سددها بقوة في شباك حارس مكادى.

تشكيل سيراميكا أمام مكادى

حراسة المرمى: محمد كوكو.

خط الدفاع: احمد هاني - سعد سمير - رجب نبيل -محمد ابو العلا.

خط الوسط: إبراهيم محمد - محمد إبراهيم - احمد القندوسي - احمد القرموطي - فيڤور اكيم.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

تشكيل مكادى أمام سيراميكا

حراسة المرمي: محمد مصطفى.

خط الدفاع:محمد رضا - حسين الحسيني- أحمد أوكا- حسام البدري.

خط الوسط:عمر عماد - محمد شريف - شمس محارب - إسلام رشدي.

الهجوم :ويسدوم أيو - باسل محمد.