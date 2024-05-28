مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي| الهلال مع الأهلي .. النصر ضد التعاون

ياسر رشاد - القاهرة - أجريت اليوم الثلاثاء مراسم قرعة بطولة كأس السوبر السعودي لكرة القدم النسخة الجديدة 2024، والتي أسفرت عن مواجهات قوية ونارية حيث يلتقي الهلال مع الأهلي بينما وقع النصر في صدام مع التعاون.

ولم يتم تحديد مكان البطولة حتى الآن حيث أشارت بعض الأنباء أنها ربما تُلعب داخل العربية السعودية أو خارج المملكة، على أن يتم الإعلان الرسمي عن مكان البطولة خلال 10 أيام.

مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي

ومن المقرر أن تلعب مباريات البطولة خلال الفترة من 13 حتى 17 أغسطس قبل بداية الموسم القادم، على أن يتم اللجوء لركلات الجزاء حال انتهاء أي لقاء بالتعادل حيث لا توجد أشواط إضافية.

الجدير بالذكر ان الهلال هو بطل النسخة السابقة من كأس السوبر السعودي، ويسعى العملاق الأزرق للحفاظ على البطولة، في ظل امتلاكة كوكبة من النجوم تحت قيادة المدير الفني خورخي خيسوس.