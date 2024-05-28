غزل المحلة يقرر الإطاحة بـ18 لاعب من الفريق قبل الموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - استقرت شركة الكرة بنادى غزل المحلة الإطاحة بعدد من اللاعبين من صفوف الفريق ممن لم يشاركوا مع الفريق بشكل أساسى خلال الموسم المنقضى لإتاحة الفرصة أمام أحمد عيد عبد الملك المدير الفني للفريق في التعاقد مع لاعبين جدد بالدورى الممتاز .

وصعد غزل المحلة إلى دوري الأضواء خلال الموسم المنقضى في وصافة دوري المحترفين بصحبة بتروجت .

وجاءت قائمة اللاعبين الراحلين كالتالى: "حجي – بيسو – محمد حجازي – مسعد – عمرو شعبان – حضري – كومي – أسامة خليل – شيكو – أحمد سالم – تشارليز – عمرو مصطفى – اجويرو – شبراوي – أونانا – على عباس – نادر رمضان ، مع توجيه الشكر لمحمود عبد العزيز" .

وكان مجلس إدارة نادي غزل المحلة المهندس وليد خليل، قام بتجديد عقد أحمد رمضان مدير التعاقدات، وعمر سعد مدير شئون اللاعبين مع النادي لمدة عام آخر بعد تأهل المحلة إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.

ووقع الثنائي أحمد رمضان وعمرو سعد على عقود التجديد مع نادي غزل المحلة في حضور تامر خليل نائب رئيس النادي والمنسق العام.

كما تم تجديد عقد أحمد عيد عبد الملك مدرب الفريق وجهازه الفني لمدة موسم آخر ليقود الفريق في الدوري الممتاز في الموسم المقبل بعد نجاحه في التأهل مع الفريق من دوري المحترفين.

ووقع أحمد عيد هو وجهازه الفني على عقود تجديد تعاقدهم مع المحلة في حضور تامر خليل نائب رئيس النادي والمنسق العام.

ونجح أحمد عيد في قيادة المحلة إلي الدوري المصري الممتاز بعدما احتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 52 نقطة.

وقال أحمد عيد، أشكر جميع أعضاء الجهاز المعاون في فريق غزل المحلة، وكذلك الإدارة والجماهير التي دعمت تجربتي مع النادي، وكل من وثق في قدراتي للصعود مع الغزل للدوري الممتاز من جديد، وسعيد للغاية بقرار عودة الجماهير بالسعة الكاملة".