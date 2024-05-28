حكيم زياش يساند فلسطين ولاعب اليونايتد الأسبق يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ساند جناح نادي جالاتا سراي التركي، حكيم زياش، القضية الفلسطينية ضد الجانب الصهيوني.

ونشر زياش صور من احتفاله بلقب الدوري التركي مع فريقه وهو يحمل على كتفه علم فلسطين، وعلق: "فلسطين حرة".

وعلق لاعب مانشستر يونايتد الأسبق وجالاتا سراي الحالي، ويلفريد زاها، على منشور زياش برمز تعبيري "إصبعي السبابة والوسطى يشيران لعلامة النصر".

وانضم الجناح المغربي لنادي جالاتا سراي في بداية موسم 2023/24 قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة.

اقرأ أيضًا:

"2 أهلي و3 زمالك".. ميكالي يعلن قائمة معسكر يونيو استعدادًا لأولمبياد باريس 2024