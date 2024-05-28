شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب بنين يستدعى حسانى إيمورانى لاعب مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الاتحاد البنيني لكرة القدم خطابًا رسميًا لنادي مودرن فيوتشر يُشير إلى طلب إستدعاء اللاعب حساني ايموراني، للانضمام لمعسكر منتخب بنين الأول خلال الأيام المقبلة.

ويستعد منتخب بنين لمواجهتي رواندا ونيجيريا في إطار تصفيات كأس العالم.

من ناحية أخرى يستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة فريق بترول أسيوط ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر والمقرر لها السبت المقبل على ملعب ستاد السلام.

وكان مودرن فيوتشر قد تعادل سلبياً مع المصري في المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي بالدوري.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 10 في جدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.

ويستهدف مودرن فيوتشر الوصول لأبعد نقطة في مسابقة الكأس، خاصة بعدما ودع الفريق كأس الكونفدرالية الأفريقية الأخيرة من ربع النهائي، وتراجع مركزه في جدول مسابقة الدوري.