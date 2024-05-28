شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو يجتمع مع جهاز المنتخب لتوضيح موقف لاعبى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الاهلى، على مصاحبة لاعبي الفريق الاحمر عند انضمامهم لمعسكر المنتخب الوطني ظهر اليوم وعقد جلسة ودية مع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، في حضور جهازه المعاون.
دار الحديث حول الرؤية الخاصة بلاعبي الأهلي الذين يعانون من إرهاق ذهني وبدني، بسبب الضغط المكثف للمباريات محليًّا وقاريًّا خلال الفترة الماضية، وتطرق الحديث إلى الأرقام الخاصة باللاعبين ومعدلات الأحمال التي تم تدوينها بمعرفة الجهاز الفني بالأهلي، وذلك لتوضيح الرؤية كاملة لجهاز المنتخب، والأخذ في الحسبان مثل هذه الأمور بشكل كاف، حتى لا يتعرض أي من اللاعبين للإصابة، ويستمر لاعبو الأهلي مع زملائهم في الأداء القوي مع المنتخب قبل النادي.
وفي ضوء الحوار الذي جرى بما يخدم المصلحة العامة، تقرر أن يحصل لاعبو الأهلي على راحة من التدريبات اليوم، ثم يبدأ الجهاز الفني للمنتخب بإشراكهم تدريجيًّا في التدريبات، وفقًا لرؤيته البدنية والفنية.
وتمنى بيبو التوفيق للمنتخب وجهازه، حتى يحقق النتائج المرجوة في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، والتأهل لكأس العالم 2026.
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