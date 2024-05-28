شكرا لقرائتكم خبر عن دورة بولندا الودية و التحدى يجهزان فراعنة الطائرة لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسن عابد المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة عن الإستقرار على مشاركة المنتخب الأول للرجال فى دورة بولندا الدولية خلال الفترة من 11 إلى 20 يوليو بعد المشاركة مباشرة فى بطولة التحدى بالصين خلال الفترة من 2 وحتى 8 من نفس الشهر فى إطار الإستعداد ، لأولمبياد باريس 2024 .

وقال عابد فى تصريح لليوم السابع ، أن دورة بولندا الدولية الودية ستشهد مشاركة المنتخبات الكبار المشاركة فى الأولمبياد ، مشيرا إلى أن ذلك إعداد قوى للفريق للإختلاط بالمنتخبات الكبار قبل المحفل الأوليمبى .

ويقود الإسبانى فرناندو مونزو مدرب النادى الأهلى المنتخب فى الأولمبياد بعدما عقد اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، مؤتمراً صحفياً يوم 18 مايو الماضى لتوقيع عقود تدريب منتخب الرجال بحضور لاعبى المنتخب.

وأتم اتحاد الطائرة اتفاقه مع مونزو ليقود منتخب مصر حيث يمتد العقد حتى الأول من شهر سبتمبر المقبل 2024، بعد الحصول على موافقة الأهلي ليقود المنتخب خلال تحضيرات المشاركة في الأولمبياد.

يذكر أن عقد مونزو مع الأهلي ممتد للموسم المقبل وحصل على موافقة مسئولي القلعة الحمراء لتدريب الفراعنة لمدة ثلاثة أشهر خلال مشاركته في الأولمبياد، قبل أن يعود لقيادة الأهلي مع انطلاق الموسم الجديد.

وكان مونزو قد قاد النادي الأهلي مؤخرا لتحقيق رباعية الدوري وكأس مصر وكأس السوبر المحلي وبطولة أفريقيا والتأهل لمونديال الأندية.

وضمن منتخب مصر للكرة الطائرة تأهله لأولمبياد باريس وفقا للكوتا القارية.

جدير بالذكر أن منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة قد نجح الصيف الماضي في التتويج بلقب بطولة إفريقيا التي استضافتها مصر .