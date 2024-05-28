رسميا.. تحديد موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن مدير الكرة بمنتخب مصر، إبراهيم حسن، موعد مباراة الفراعنة ضد بوركينا فاسو، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأكد إبراهيم حسن للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة أن مباراة بوركينا فاسو ستقام يوم 6 يونيو.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر على استاد القاهرة الدولي.

وكان قد أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر قائمة اللاعبين لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) ـ مصطفى شوبير (الأهلي) ـ محمد عواد (الزمالك) ـ مهدي سليمان (الاتحاد السكندري).

خط الدفاع: محمد عبد المنعم (الأهلي) ـ رامي ربيعة (الأهلي) ـ ياسر إبراهيم (الأهلي) ـ أحمد رمضان "بيكهام" (سيراميكا كليوباترا) ـ محمد هاني (الأهلي) ـ أكرم توفيق (الأهلي) ـ محمد حمدي (بيراميدز) ـ أحمد فتوح (الزمالك).

خط الوسط: مروان عطية (الأهلي) ـ حمدي فتحي (الوكرة) ـ أحمد نبيل "كوكا"(الأهلي) ـ إمام عاشور (الأهلي) ـ أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) ـ ناصر ماهر (الزمالك) ـ محمد صلاح (ليفربول) ـ مصطفى فتحي (بيراميدز) ـ محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون سبور) - إبراهيم عادل (بيراميدز).

خط الهجوم: مصطفي محمد (نانت) - محمد الشامي (الإسماعيلي) - أحمد أمين أوفا (إنبي) - محمد شريف (الخليج السعودي).

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