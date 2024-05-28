فتح باب الحجز لتذاكر مباراة مصر وبوركينا فاسو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز للطرح الأول لتذاكر مباراة مصر وبوركينا فاسو.

وتبدأ الأسعار من 75 جنيه للدرجة الثالثة و100 جنيه للدرجة الثانية.

ويواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقام اللقاء يوم 6 يونيو من الشهر المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء على استاد القاهرة.

ومنذ أيام أعلن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن، قائمة اللاعبين لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وجاءت قائمة الفراعنة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) ـ مصطفى شوبير (الأهلي) ـ محمد عواد (الزمالك) ـ مهدي سليمان (الاتحاد السكندري).

خط الدفاع: محمد عبد المنعم (الأهلي) ـ رامي ربيعة (الأهلي) ـ ياسر إبراهيم (الأهلي) ـ أحمد رمضان "بيكهام" (سيراميكا كليوباترا) ـ محمد هاني (الأهلي) ـ أكرم توفيق (الأهلي) ـ محمد حمدي (بيراميدز) ـ أحمد فتوح (الزمالك).

خط الوسط: مروان عطية (الأهلي) ـ حمدي فتحي (الوكرة القطري) ـ أحمد نبيل "كوكا"(الأهلي) ـ إمام عاشور (الأهلي) ـ أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) ـ ناصر ماهر (الزمالك) ـ محمد صلاح (ليفربول) ـ مصطفى فتحي (بيراميدز) ـ محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون سبور التركي) - إبراهيم عادل (بيراميدز).

خط الهجوم: مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (الإسماعيلي) - أحمد أمين أوفا (إنبي) - محمد شريف (الخليج السعودي).

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