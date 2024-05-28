رسميا.. بيلينجهام أفضل لاعب في الدوري الإسباني موسم 2023/24

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإسباني حصد لاعب ريال مدريد، جود بيلينجهام، جائزة الأفضل في موسم 2023/24 المنقضي.

وشارك لاعب خط الوسط الإنجليزي بموسم 2023/24 في 28 مباراة، ساهم بـ25 هدفا (سجل 19 هدفا، وقدم 6 تمريرات حاسمة).

وانضم بيلينجهام لريال مدريد في بداية موسم 2023/24 قادما من بوروسيا دورتموند، في صفقة بلغت قيمتها 103 مليون يورو.

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