"لم تعرضها كاميرا المباراة".. عبد المنعم يلوح بعلم ضخم في نهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ظهر مدافع الأهلي، محمد عبد المنعم، بعلم ضخم للنادي الأهلي أثناء الاحتفالات بدوري أبطال أفريقيا رقم 12، في لقطة لم تنقلها كاميرات اللقاء.

وتداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعبد المنعم وهو يمسك بعصا تحمل علم ضخم للنادي الأهلي، وأخذ يلوح بها في أرضية الملعب.

وفاز الأهلي على نظيره الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل السلبي في لقاء الذهاب بملعب رادس.

وبهذا التتويج ضرب المارد الأحمر موعدا مع الزمالك الفائز بكأس الكونفدرالية الأفريقية في السوبر الأفريقي.

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