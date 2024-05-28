شكرا لقرائتكم خبر عن سموحه يتقدم على لافيينا بهدف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم سموحه على لافيينا بهدف مقابل للاشئ في المباراة المقامة بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات دور الـ32 لكأس مصر .



أحرز هدف سموحه حسام حسن مهاجم سموحه في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول .



جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من كلا الفريقين وشهدت فرص من اللاعبين وظهر لافيينا أحد أندية دورى المحترفين بشكل قوى وظهر الهانى سليمان حارس مرمى سموحه بشكل جيد وزاد عن مرماه ببسالة .



وجاء تشكيل سموحه على النحو التالى : -

حارس المرمى: الهانى سليمان

خط الدفاع: محمد المغربى. جاستين آرثر . طارق علاء. بركات حجاج.

خط الوسط: عمرو قلاوه. أبو بكر ليادي . محمد كناريا. إسلام جابر.

خط الهجوم: حسام حسن. فادي فريد.

وعلى دكة البدلاء: محمد أشرف. حمدي علاء. الحبيب احمد. محمد عصام. مكرونة. لحسن دهدوه.أحمد خالد. حسام محمد. حسام هريدي.

بينما جاء تشكيل لافيينا كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عطا.

خط الدفاع: كريم علي . محمد جبس. عمر بركات . حازم ابو سنة. اديدا.

خط الوسط: سكونر. الحلواني . علاء سلامة. هشام نيمار. زياد عسكر.

خط الهجوم: حمدي المتولي.