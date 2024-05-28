شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى كشف نسب المشاركة الأفريقية انتظاراً لمكافأة الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى الجهاز الإداري بالنادى الاهلى حساب نسبة المشاركة للاعبين فى بطولة دوري أبطال أفريقيا الأخيرة تمهيداً لإقرار مكافأة كل لاعب تمهيداً لصرفها فور وصولها من الاتحاد الأفريقى.

وجاء قرار مسئولى الأهلي بصرف المكافآت للاعبين خلال الفترة المقبلة بعدما بذلوا مجهوداً كبيراً خلال الفترة الماضية إلى أن جاءت اللحظة السعيدة، ونجح الفريق فى الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا الذى حصده الفريق النسخة الماضية على حساب الوداد المغربي.

ووفقاً لمصدر فى الأهلي، فإن مكافأة كل لاعب بالفريق ستصل إلى 500 ألف جنيه، حسب نسبة مشاركة اللاعبين فى مشوار البطولة الذى بدأه الأهلي بمواجهة سان جورج الإثيوبي بدور الـ32 للبطولة القارية.

وتنتعش خزينة النادي الأهلي بـ 4 ملايين دولار بعد تتويج الفريق الأول ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على حصول الفريق المُتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وهو النادي الأهلي هذا الموسم، على 4 ملايين دولار، فيما يحصل الوصيف، وهو الترجي التونسي، على 2 مليون دولار.

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيات مساء السبت الماضي عل حساب الترجي التونسي بالفوز عليه بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والعودة لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا التي بات الأهلي يحمل لقبها 12 مرة.