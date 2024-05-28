شكرا لقرائتكم خبر عن الدولي والأفريقي لكرة القدم للساق الواحدة يشكرون شركة ستادات على رعاية بطولة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت شركة ستادات للاستثمار الرياضى كلا من نائب رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم للساق الواحدة و نائب رئيس الاتحاد الأفريقي وشلك بعد تقدمهم بالشكر إلى الشركة علي دعمها في تنظيم و رعاية بطولة أمم أفريقيا للساق الواحدة و التي أقيمت بمصر فى الفترة من 18 إلى 27 مايو الجارى بملاعب القطامية ببتروسبورت

و قام مسئولو الاتحادين الدولى الأفريقى بتسليم جواب شكر للشركة على كل الدعم الذى قدموه خلال استضافة البطولة.

كما تم اعتماد الكأس المصنوع و المقدم من الشركة للنسخ القادمة من بطولة أفريقيا لكرة القدم للساق الواحدة.

وصعد منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة إلى كأس العالم 2026 بعد احتلال المركز السابع ببطولة أمم أفريقيا.

وشهدت البطولة مشاركة 13 دولة على النحو التالي: جامبيا، السنغال، سيراليون، الجزائر، كينيا، المغرب، بوروندي، غانا، أوغندا، أنجولا، نيجيريا، تنزانيا، ليبيريا بالإضافة إلى مصر مستضيفة البطولة.



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