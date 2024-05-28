شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين زد والداخلية بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى زد والداخلية في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد السلام ضمن مباريات دور الـ32 من عمر بطولة كأس مصر لموسم 2023 – 2024 .

وشهدت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبو الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق زد عن طريق شادى حسين ومصطفى زيكو بينما هجمات فريق الداخلية عن طريق إسلام عبد النعيم وزياد كمال.

وخاض فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: عبدالله بكري، مصطفى العش، أحمد زكي، أحمد الصغيري

الوسط: مصطفى زيكو، ماتا مجاسا، مصطفى سعد ميسي، أحمد قطة، أحمد عبدالنبي

الهجوم: شادي حسين

بينما جاء تشكيل فريق الداخلية بقيادة عيد مرازيق على النحو التالي:

حراسة المرمى :رمضان مصطفى

خط الدفاع :محمود صابر ،كريم يحيى ، أحمد عماد ،إيهاب سمير

خط الوسط :أدهم حامد ،كريم حسونة ، كليتشي شيمزي

خط الهجوم : زياد طارق ، إسلام عبدالنعيم ، مصطفى فوزي

يدير اللقاء تحكيميًا، محمد عبدالعليم حكمًا للساحة، ويعاونه ماجد المليجي وحاتم علام، مساعدين، أحمد جمال شاهينم حكمًا رابعًا.



