شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 28 – 5 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 28 – 5 – 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها، انتظام 24 لاعبا فى معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتى بوركينا وغينيا بيساو.

انتظام 24 لاعبا فى معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتى بوركينا وغينيا بيساو ..صور

شهد معسكر منتخب مصر الأول انتظام 24 لاعبا في معسكر الفريق في يومه الأول، باستثناء محمد صلاح ومحمد شريف المقرر وصولهما يومي 1 يونيو و29 مايو على الترتيب، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو من الشهر المقبل في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 .

شحاتة والعسقلانى وفيصل على رأس قائمة المنتخب الأولمبى لمواجهة كوت ديفوار

أعلن البرازيلي روجيريو ميكالى المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، قائمة اللاعبين استعدادا لانطلاق معسكر الفراعنة يوم 1 يونيو المقبل لخوض مباراتى كوت ديفوار الوديتين بالقاهرة يومى 7 و11 من نفس الشهر.

سيراميكا يهزم مكادى بهدف نظيف ويتأهل لدور الـ16 لكأس مصر.. فيديو

تأهل فريق سيراميكا إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على مكادى بهدف دون في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

الأهلى يستطلع رأى كولر فى رحيل طاهر محمد طاهر بالميركاتو الصيفى

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة خاصة خلال الأيام المقبلة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني عقب عودته من سويسرا حيث يقضى إجازته هناك خلال توقف الدوري، لمعرفة رأيه فى بعض الأمور الفنية التي تخص الفريق، وفى مقدمتها مصير بعض اللاعبين وأبرزهم طاهر محمد طاهر جناح الفريق.

خالد بيبو يجتمع مع جهاز المنتخب لتوضيح موقف لاعبى الأهلى

حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الاهلى، على مصاحبة لاعبي الفريق الاحمر عند انضمامهم ‏لمعسكر المنتخب الوطني ظهر اليوم وعقد جلسة ودية مع حسام حسن، المدير الفني ‏للمنتخب، في حضور جهازه المعاون.

الزمالك ينتظر مليون و600 ألف دولار من "كاف".. اعرف التفاصيل

ينتظر مسئولو نادى الزمالك مليون و600 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" باقى مكافأة تتويج الفريق الأبيض ببطولة كأس الكونفدرالية،وذلك بعد وصول 400 ألف دولار على دفعتين استلمهما النادى خلال الأيام الماضية.

الزمالك لـ"الخليج 365": نتواصل مع بيراميدز لتوضيح لغط بند عبد الله السعيد

كشف مصدر مسئولو بنادى الزمالك أنه سيتم التواصل مع نظرائهم في بيراميدز خلال الساعات المقبلة لتوضيح اللغط حول البند المتواجد في عقد عبد الله السعيد لاعب الأبيض والذى بموجبه طلب النادى السماوى 1.5 مليون جنيه نظير تتويج القلعة البيضاء ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مصر تنجح في استضافة الاجتماع السنوي لاتحاد الروابط العالمية فى أكتوبر 2024

أعلن اتحاد الروابط العالمية ورابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن انعقاد الاجتماع السنوي لاتحاد الروابط العالمية في القاهرة، مصر، يومي 10 و11 أكتوبر 2024.