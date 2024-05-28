شكرا لقرائتكم خبر عن سموحه يهزم لافيينا بهدف ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فاز سموحه على لافيينا بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فاعليات دور الـ32 لكأس مصر .
أحرز هدف سموحه حسام حسن مهاجم سموحه في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، ليتأهل الفريق السكندرى لدور الـ16 من البطولة .
وجاء تشكيل سموحه على النحو التالى : -
حارس المرمى: الهانى سليمان
خط الدفاع: محمد المغربى. جاستين آرثر . طارق علاء. بركات حجاج.
خط الوسط: عمرو قلاوه. أبو بكر ليادي . محمد كناريا. إسلام جابر.
خط الهجوم: حسام حسن. فادي فريد.
وعلى دكة البدلاء: محمد أشرف. حمدي علاء. الحبيب احمد. محمد عصام. مكرونة. لحسن دهدوه.أحمد خالد. حسام محمد. حسام هريدي.
بينما جاء تشكيل لافيينا كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد عطا.
خط الدفاع: كريم علي . محمد جبس. عمر بركات . حازم ابو سنة. اديدا.
خط الوسط: سكونر. الحلواني . علاء سلامة. هشام نيمار. زياد عسكر.
خط الهجوم: حمدي المتولي.
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