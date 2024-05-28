شكرا لقرائتكم خبر عن سموحه يهزم لافيينا بهدف ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز سموحه على لافيينا بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فاعليات دور الـ32 لكأس مصر .



أحرز هدف سموحه حسام حسن مهاجم سموحه في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، ليتأهل الفريق السكندرى لدور الـ16 من البطولة .



وجاء تشكيل سموحه على النحو التالى : -

حارس المرمى: الهانى سليمان

خط الدفاع: محمد المغربى. جاستين آرثر . طارق علاء. بركات حجاج.

خط الوسط: عمرو قلاوه. أبو بكر ليادي . محمد كناريا. إسلام جابر.

خط الهجوم: حسام حسن. فادي فريد.

وعلى دكة البدلاء: محمد أشرف. حمدي علاء. الحبيب احمد. محمد عصام. مكرونة. لحسن دهدوه.أحمد خالد. حسام محمد. حسام هريدي.

بينما جاء تشكيل لافيينا كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عطا.

خط الدفاع: كريم علي . محمد جبس. عمر بركات . حازم ابو سنة. اديدا.

خط الوسط: سكونر. الحلواني . علاء سلامة. هشام نيمار. زياد عسكر.

خط الهجوم: حمدي المتولي.