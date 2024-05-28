شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 28 - 5 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 28 - 5 - 2024 العديد من الأخبار الهامة، على رأسها الأهلى ينهى كشف نسب المشاركة الأفريقية انتظارا لمكافأة الكاف، وخالد بيبو مدير الكرة يجتمع مع جهاز المنتخب لتوضيح موقف لاعبى الأهلى.

الأهلى ينهى كشف نسب المشاركة الأفريقية انتظاراً لمكافأة الكاف

ينهى الجهاز الإداري بالنادى الاهلى حساب نسبة المشاركة للاعبين فى بطولة دوري أبطال أفريقيا الأخيرة تمهيداً لإقرار مكافأة كل لاعب تمهيداً لصرفها فور وصولها من الاتحاد الأفريقى.

خالد بيبو يجتمع مع جهاز المنتخب لتوضيح موقف لاعبى الأهلى

حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الاهلى، على مصاحبة لاعبي الفريق الاحمر عند انضمامهم ‏لمعسكر المنتخب الوطني ظهر اليوم وعقد جلسة ودية مع حسام حسن، المدير الفني ‏للمنتخب، في حضور جهازه المعاون.

كولر يطالب جهاز الاهلى بتقارير دورية عن المصابين والدوليين خلال التوقف

طلب الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر من جهازه المعاون إمداده بتقارير دورية عن حالة اللاعبين المصابين وكذلك الدوليين خلال فترة توقف الدوري.

الأهلى يستطلع رأى كولر فى رحيل طاهر محمد طاهر بالميركاتو الصيفى

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة خاصة خلال الأيام المقبلة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني عقب عودته من سويسرا

الأهلى يتمسك بتوقيع عقوبة بيرسى تاو رغم التتويج الأفريقى بدورى الأبطال

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى تمسك بتوقيع عقوبة مادية على الجنوب أفريقى بيرسى تاو صانع ألعاب الفريق، على الرغم من فرحة التتويج الأفريقى .