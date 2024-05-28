الإعلان عن موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن موعد مباراة مصر و بوركينا فاسو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال إبراهيم حسن أن المباراة ستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء يوم 6 يونيو المقبل، على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثالثة لتصفيات مونديال 2026 .

وكان الاتحاد البوركينابي لكرة القدم قد أخطر نظيره المصري بموعد وصول منتخب بوركينا فاسو للقاهرة لمواجهة الفراعنة الخميس بعد المقبل في الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ومن المقرر أن يصل منتخب بوركينا فاسو للقاهرة يوم 4 يونيو المقبل، على أن يتدرب يومي 4 و5 بالقاهرة قبل مواجهة المنتخب الوطني يوم 6، يطير بعدها بساعات لبلاده استعدادا للجولة الرابعة.

وشهد معسكر المنتخب انتظام 24 لاعبا في معسكر الفريق في يومه الأول، باستثناء محمد صلاح ومحمد شريف المقرر وصولهما يومي 1يونيو و29 مايو على الترتيب، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو من الشهر المقبل في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 .

وحرص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن على استقبال اللاعبين الـ ٢٤ وهم: "محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا".