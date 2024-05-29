بين الأهلي والزمالك.. شيكابالا يطالب بتخصيص أرباح السوبر الإفريقي لصالح ضحايا غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

طالب محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتخصيص أرباح مواجهة قمة السوبر الإفريقي المقبلة بين الأهلي والزمالك، لصالح ضحايا وشهداء غزة.

وقال شيكابالا، في تصريحات تليفزيونية نقلتها صحيفة "الوطن"،: «أطالب بتخصيص أرباح وعائدات مباراة السوبر الأفريقي المقبلة بين الأهلي والزمالك لصالح شهداء فلسطين خلال حوادث الاعتداء المستمرة الأخيرة على قطاع غزة، ورفح الفلسطينية».

وأضاف نجم نادي الزمالك: «هذا أقل شيء من الممكن أن نقدمه لجميع أهالينا وأشقائنا في فلسطين من أجل دعمهم ولو بشيء بسيط».

يشار إلى أن الأهلي ضرب موعدا مع الزمالك في بطولة كأس السوبر الأفريقي، عقب تتويج المارد الأحمر، ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، بعد التعادل السلبي ذهابا في النهائي، قبل الانتصار في الإياب، بهدف دون رد.

يشار إلى أن الزمالك نجح في التتويج مؤخرا ببطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان، عقب الخسارة ذهابا، بنتيجة 2-1، قبل الفوز في الإياب، بهدف نظيف.